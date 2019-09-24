اليوم الوطني / رئيسا تنمية السيح وجمعية الهياثم يهنئان القيادة باليوم الوطني الـ 89



السيح 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

‏رفع رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح الدكتور عبدالرحمن بن عبيد الرفدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

‏وقال الدكتور الرفدي في كلمة بهذه المناسبة: إن اليوم الوطني مناسبة غالية على كل مواطن سعودي ، وهي مِنْ أمتع المناسبات وأمجدها ، حيث أنه يوم ازدانت به المملكة جمالاً وبهاءً ، وازدادت عزة وقوة ، وتجلت فيه أواصر الصلة المتينة بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي ، وصار عنواناً للترابط الاجتماعي والإنساني في ظلال دولة كريمة راسخة الأركان ، كثيرة الخير والبركة بحمد الله تعالى.

وأضاف : إن اليوم الوطني عنوان مسيرة مظفّرة خاض غمارها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ ، ونبراس أعمال عظام أنجزها ، ومجهود كبير بذله ، وسار على ذات النهج من بعده أبناؤه الملوك الميامين ، فتمخضت تلك الأعمال العظام عن دولة واسعة الأرجاء ، مباركة الأنحاء - بفضل الله تعالى- ، زاخرة بالعلم والمعرفة ، مفعمة بالتقدم والازدهار ، ترفُل بالأمن والأمان ، وتتحلّى بالإبداع الفكري والانسجام الاجتماعي ، وتتباهي بالاستقرار والرخاء.

‏من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة جمعية الهياثم الخيرية بمحافظة الخرج مدوخ بن محمد العاصمي القحطاني باسمه ونيابة عن منسوبي الجمعية ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

‏وقال القحطاني في كلمة بهذه المناسبة : إننا في المملكة نفخر ونعتز بما وصلت إليه بلادنا الغالية من مرتبة متقدمة بين الأمم في شتى المجالات ، مما يؤكد مواصلة قيادتنا الحكيمة لمسيرة الخير والعطاء منذ تأسيس وتوحيد هذا الكيان الشامخ بعد رحلة كفاح وصبر ونضال طويل على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله - ، ثم واصل أبناؤه الملوك من بعده وحتىيومنا هذا من أجل خدمة الدين والوطن والمواطن ، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – حافظت على التمسك بثوابتها وقيمها الدينية ، فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والاقتصادي.

// انتهى //

22:21ت م

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