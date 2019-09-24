اليوم الوطني / محافظة الدوادمي تقيم احتفالاً باليوم الوطني الـ 89



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت محافظة الدوادمي مساء أمس باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور كثيف من أهالي المحافظة والمقيمين ، الذي نظمته بلدية محافظة الدوادمي بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي على مدى أربعة أيام .

وانطلقت الفعاليات بماراثون للدراجات الهوائية لفريق دراجي الدوادمي ومسيرة بالخيل حاملين الأعلام الوطنية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

وقام محافظ الدوادمي المكلف عبدالله بن مترك العجالين وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة بجولة على الأركان المشاركة في هذا الفعاليات بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية بهذه المناسبة، كما شاهد المحافظ والحضور عروضًا فلكلورية والعديد من الفعاليات المختلفة، وقد نالت هذه الفعاليات استحسان الجميع.

بعد ذلك رعى محافظ الدوادمي احتفال المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وبدأ الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى محافظ الدوادمي المكلف كلمة رفع من خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة باليوم الوطني ، ثم ألقى رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس عادل الشهري كلمة بهذه المناسبة، تلا ذلك قصائد شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور، ثم قدم مجموعة من الأطفال (أوبريت) بهذه المناسبة.

وفي نهاية الحفل شارك العجالين أهالي المحافظة العرضة

// انتهى //

22:19ت م

0382



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفلت محافظة الدوادمي مساء أمس باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور كثيف من أهالي المحافظة والمقيمين ، الذي نظمته بلدية محافظة الدوادمي بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي على مدى أربعة أيام .وانطلقت الفعاليات بماراثون للدراجات الهوائية لفريق دراجي الدوادمي ومسيرة بالخيل حاملين الأعلام الوطنية ابتهاجاً بهذه المناسبة.وقام محافظ الدوادمي المكلف عبدالله بن مترك العجالين وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة بجولة على الأركان المشاركة في هذا الفعاليات بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية بهذه المناسبة، كما شاهد المحافظ والحضور عروضًا فلكلورية والعديد من الفعاليات المختلفة، وقد نالت هذه الفعاليات استحسان الجميع.بعد ذلك رعى محافظ الدوادمي احتفال المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وبدأ الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى محافظ الدوادمي المكلف كلمة رفع من خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة باليوم الوطني ، ثم ألقى رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس عادل الشهري كلمة بهذه المناسبة، تلا ذلك قصائد شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور، ثم قدم مجموعة من الأطفال (أوبريت) بهذه المناسبة.وفي نهاية الحفل شارك العجالين أهالي المحافظة العرضة السعودية ابتهاجًا بهذه المناسبة الغالية.// انتهى //22:19ت م0382

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