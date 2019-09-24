اليوم الوطني / أهالي محايل يهنئون القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



محايل 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

رفع عدد من أهالي محافظة محايل التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة مؤكدين أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة نعتز ونفتخر بها، وفرصة نستحضر فيها جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - في توحيد المملكة ، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات .

وأعرب المواطن عمر بن علي الفاهمي عن سعادته باليوم الوطني إضافة إلى شعوره بالفخر والاعتزاز كأي مواطن في بلادنا الغالية وقال : إن هذه المناسبة غالية على كل مواطن، وذلك أن يوم توحيد المملكة يحمل بشارات الخير على جميع أبناء المملكة، حيث تضمن الكثير من العبر والدروس التي يجب الوقوف عندها والاستفادة منها، واصفاً الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بأنها إنجازات عملاقة شملت مختلف المجالات خاصة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان إنه سميع مجيب.

وأشاد المواطن عبد الله سعيد عسيري بالدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في رفع راية المملكة في جميع المحافل العربية والدولية، مؤكداً أن المملكة تواصل تقدمها وتطورها في جميع المجالات وتنعم بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة والنهج الرشيد الذي يتبعه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالأمن والأمان والاستقرار في ظل تحديات إقليمية وعالمية وظروف وأوضاع مضطربة، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحبه ويرضاه وأن يجزيه خير الجزاء .

ونوه المواطن مغرم بن يحي عسيري أن اليوم الوطني مناسبة تتكرر لتجديد الولاء والحب للقيادة التي صنعت وطنًا وضع مكانته بين دول العالم المتقدم وأصبح بين الدول التي تسهم في الأعمال الإنسانية في مختلف بقاع الأرض .

وأشار إلى أن مناسبة اليوم الوطني فرصة لتجدد غرس الولاء لهذا البلد في نفوس الأبناء والتأكيد علي عدم الانجراف خلف تيارات هدامة تسعى لنشر الفوضى وإعاقة قطار التنمية في مختلف المجالات، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

//انتهى//

22:16ت م

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