اليوم الوطني / محافظة دومة الجندل تحتفل باليوم الوطني الـ 89



دومة الجندل 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

شارك أهالي محافظة دومة الجندل أمس في الاحتفال الرسمي الذي أقامته بلدية المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار "همّة حتى القمّة " على ضفاف بحيرة دومة الجندل بحضور محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ورئيس البلدية المهندس فهد بن إبراهيم العنزي وعدد من القيادات الأمنية والإدارية .

واشتمل الحفل الرسمي على قصائد و(أوبريت) وطني ومشاركة عدد من الشعراء .

وأكد التمياط أن الجهات الحكومية في محافظة دومة الجندل بذلت قصارى جهدها للاحتفال بالمناسبة العزيزة على الجميع، وتخصيص أياماً لها، بهدف مشاركة أهالي دومة الجندل فرحتهم، وإسعادهم بالعديد من الفعاليات.

واختتم الحفل بالعرضة

//انتهى//

22:15ت م

0380



دومة الجندل 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسشارك أهالي محافظة دومة الجندل أمس في الاحتفال الرسمي الذي أقامته بلدية المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار "همّة حتى القمّة " على ضفاف بحيرة دومة الجندل بحضور محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ورئيس البلدية المهندس فهد بن إبراهيم العنزي وعدد من القيادات الأمنية والإدارية .واشتمل الحفل الرسمي على قصائد و(أوبريت) وطني ومشاركة عدد من الشعراء .وأكد التمياط أن الجهات الحكومية في محافظة دومة الجندل بذلت قصارى جهدها للاحتفال بالمناسبة العزيزة على الجميع، وتخصيص أياماً لها، بهدف مشاركة أهالي دومة الجندل فرحتهم، وإسعادهم بالعديد من الفعاليات.واختتم الحفل بالعرضة السعودية //انتهى//22:15ت م0380

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