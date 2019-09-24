اليوم الوطني / قيادة المنطقة الوسطى تشارك محافظة الخرج احتفالات اليوم الوطني الـ 89



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

شاركت قيادة المنطقة الوسطى في الاحتفالات التي أقامتها محافظة الخرج بمناسبة اليوم الوطني (89) من خلال فرقة العروض العسكرية الحادية عشرة التي شاركت أمام قصر الملك عبدالعزيز وفي ساحة برج الخرج حيث وُزّعت الهدايا على الحضور بهذه المناسبة.

كما شاركت مجموعة الشرطة العسكرية الخاصة الثانية بالخرج في المسيرة التي أقيمت في طريق الملك عبدالله، حيث كانت المشاركة بالدراجات النارية وعربات الشرطة العسكرية حتى انتهاء المسيرة.

// انتهى //

22:08ت م

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