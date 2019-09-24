اليوم الوطني / جوازات جازان تحتفي باليوم الوطني الـ 89



جيزان 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

نظمت إدارة جوازات منطقة جازان اليوم فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة وذلك بمقر الإدارة.

وتضمنت الفعاليات توزيع الورود والهدايا والأعلام على المراجعين بإدارة المنطقة , وكذلك المسافرين عبر مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي في مشهد يعكس المشاعر الوطنية والاحتفالية بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

ورفع مدير جوازات منطقة جازان العميد خالد بن سعيد الغامدي التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات جوازات المنطقة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وإلى أفراد الشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وقال العميد الغامدي: "إن هذه المناسبة الوطنية الغالية، فرصة سانحة لاستذكار ملحمة التوحيد الخالدة ، وسيرة البطولة المجيدة التي قادها بكل شجاعة وفخر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - الذي أرسى دعائم البناء ووحّد الشتات ، تحت راية التوحيد الخالدة ، فسطّر بذلك ملحمة البطولة، لتنطلق بعدها هذه الدولة الفتيّة لتسابق الزمن في ميدان الحضارة والنمو والتطور على مرّ العقود، حتى وصلنا لهذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

وأكد أنّ هذا الوطن يسمو دائماً - بفضل الله - ثم بفضل الحب الكبير لأبنائه الأوفياء والتفافهم وتلاحمهم خلف قيادتهم الرشيدة صفاً واحداً لحماية هذا الوطن والحفاظ على وحدته وأمنه ورخائه، سائلا الله تعالى أنّ يحفظ لوطننا الغالي أمنه وأمانه وقيادته الرشيدة.

//انتهى//

22:08ت م

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