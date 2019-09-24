السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يرعى غداً انطلاق ملتقى المواطنة الرقمية والأمن السيبراني



الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً انطلاق فعاليات ملتقى المواطنة الرقمية والأمن السيبراني الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة وذلك بمقر قاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات بالباحة.

وأكد مدير تعليم المخواة علي بن محمد الجالوق أن البرنامج يأتي كأحد البرامج التي تتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية 2030, ودعماً لبرامج التحول الوطني بهدف التعريف بجهود المملكة في مجال الأمن السيبراني ودعم القيادة الرشيدة للتحول الرقمي والإساهم في تنمية الوعي بأمن المعلومات, مثمناً ماوجده الملتقى من دعم كبير من سمو أمير منطقة الباحة, خلال إطلاق سموه مرحلته الإعدادية.

وأكد الجالوق أن رعاية سمو أمير منطقة الباحة فعاليات الملتقى تأتي في إطار اهتمام سمّوه بالتعليم ومناشطه وبرامجه المختلفة, مشيراً إلى أن الملتقى هو أحد الفعاليات التي تنظمها إدارة تعليم المخواة بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لتوحيد المملكة, متمنياً أن تكلل جهود فريق العمل بالنجاح.

وبين مدير تعليم المخواة أن محاور الملتقى ستناقش الأمن النفسي في الفضاء السيبراني والأمن السيبراني في السوشال ميديا، بالإضافة إلى جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني.

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21:46ت م

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