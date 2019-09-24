- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم أناشيد وعرضة ومعرض في احتفال تخصصي الملك خالد للعيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أناشيد وعرضة ومعرض في احتفال تخصصي الملك خالد للعيون
متابعات الخليج 365 - الرياض
أقام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، اليوم، حفلًا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، استهل بمسيرة لموظفي المستشفى بمشاركة الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز الراجحي، وتخلل ذلك رفع العلم السعودي تعبيرًا عن الفرحة بهذا اليوم وما تحقق للوطن والمواطن من استقرار وأمان، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأعرب الدكتور عبدالعزيز الراجحي، في تصريح له، عن سعادته بالاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة، بمشاركة جميع موظفي مستشفى الملك خالد للعيون الذين تبادلوا التهاني والهدايا بهذه المناسبة مع المرضى المنومين للتعبير عن الفرحة بهذا اليوم العزيز على قلب كل مواطن ومواطنة، داعيًا الله العلي القدير أن يديم نعمه على المملكة.
ومن جهتها، رفعت المدير التنفيذي للتشغيل في المستشفى، الدكتورة غادة بن باز، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وقالت: في هذا اليوم العزيز تتجلى مظاهر الفرحة والاعتزاز بهذا الوطن المعطاء بقيادة الملك سلمان وولي العهد، ونفخر فيه بما سطره الملك عبدالعزيز آل سعود من أمجاد لبلادنا مرورًا بأبنائه الملوك البررة حتى عهدنا الميمون.
وتضمن الحفل مشاركة أطفال الروضة في المستشفى بأناشيد متنوعة عن حب الوطن، وإقامة العرضة السعودية مع معرض مصاحب اشتمل على عدد من الأركان المتزينة بالعلم السعودي، والمطبوعات المتعلقة باليوم الوطني، وصور عن مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر أناشيد وعرضة ومعرض في احتفال تخصصي الملك خالد للعيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.