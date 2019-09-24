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الجبير في الأمم المتحدة: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا هاجمتنا إيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة تعمل على التوصل إلى موقف دبلوماسي قوي للرد على إيران.
ورأى الجبير خلال الجلسة الحوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران شامل ويجب بالفعل تعديل الاتفاق النووي.
وأضاف أن المملكة تعمل مع حلفائنا الأوروبيين للتوصل إلى خيار جماعي للتعامل مع إيران، مضيفًا: نعتقد أن المسؤول عن الهجوم على أرامكو إيراني؛ لأنه تم بأسلحة إيرانية، ولن نقف مكتوفي الأيدي إذا هاجمتنا إيران.
وتابع: نقوم بالتحقيق حول مصدر إطلاق الصواريخ على منشأتي أرامكو.
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