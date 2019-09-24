الان تتابع عاجل .. وول ستريت جورنال: السعودية تدرس مضاعفة الحصة المعروضة للبيع في الطرح العام الأولي لأرامكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. وول ستريت جورنال: السعودية تدرس مضاعفة الحصة المعروضة للبيع في الطرح العام الأولي لأرامكو | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. وول ستريت جورنال: السعودية تدرس مضاعفة الحصة المعروضة للبيع في الطرح العام الأولي لأرامكو

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