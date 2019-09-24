تقديم موعد إيداع راتب سبتمبر 2019 في المملكة العربية السعودية

يتساءل الكثير من الناس حول موعد إيداع راتب سبتمبر في المملكة العربية السعودية، خاصة مع قرب انتهاء الشهر، والجدير بالذكر أنه يتم صرف رواتب جميع العاملين في الدولة يوم 27 سبتمبر 2019، ولكن بسبب تزامن هذا اليوم مع يوم الإجازة الرسمية وهو يوم الجمعة، فتم تقديم موعد صرف رواتب سبتمبر لجميع العاملين في الدولة.

تقديم موعد إيداع راتب سبتمبر

تم تقديم موعد صرف رواتب شهر سبتمبر في السعودية، ليصبح يوم الخميس 26 سبتمبر 2019، بدلا من يوم الجمعة، وذلك بسبب تزامن يوم 27 إجازة رسمية في البلاد، وحسب النظام المتبع في المملكة فأنه تم توحيد موعد صرف الرواتب في السعودية لجميع العاملين يوم 27 من كل شهر ميلادي، وأيضا توحيد موعد دفع الفواتير مثل الماء والكهرباء، في الأسبوع التالي لصرف المرتبات.

موعد صرف رواتب شهر سبتمبر

والنظام المتبع في السعودية هو صرف الرواتب يوم 27 يمكن تقديمه أو تأخيره في حال صادف يوم إجازة رسمية، مثلما حدث في عيد الأضحى المبارك، حيث تم صرف الرواتب قبل عيد الأضحى، للتجهيز لمستلزمات العيد، من شراء الملابس والأضحية ، ومن المنتظر أن يتم إيداع الرواتب يوم الخميس 26 سبتمبر في حسابات العاملين، وتم تقديمه بدلا من تأخيره بسبب الإجازة الرسمية بعد يوم الجمعة أيضا.