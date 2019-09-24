العساف يرأس وفد المملكة إلى الأمم المتحدة

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جدة - خالد شويل - واس (نيويورك) رأس وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وفد المملكة المشارك في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك. ويضم الوفد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن محمد الجبير، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

رأس وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وفد المملكة المشارك في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك. ويضم الوفد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن محمد الجبير، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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