السعودية | الجبير: ندرس جميع الخيارات للرد على إيران بعد انتهاء تحقيقات هجوم أرامكو

شكرا لقرائتكم الجبير: ندرس جميع الخيارات للرد على إيران بعد انتهاء تحقيقات هجوم أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستدرس جميع الخيارات للرد على إيران بعد انتهاء التحقيق في هجوم أرامكو.

وأضاف الجبير، في جلسة حوارية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، أنه وفق التحقيقات الأولية حول مصدر إطلاق الصواريخ على معملي "أرامكو"، تأكدنا أن المصدر إيران.

وقال الوزير السعودي: "نعمل على موقف دبلوماسي للرد على إيران"، مؤكدا ضرورة إنهاء السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة.

وأوضح أن إيران قدمت الصواريخ الباليستية لميليشيات حزب الله والحوثي، منوها بأن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يخص إيران شامل.

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وتابع: "ميليشيات الحوثي أطلقت مئات الصواريخ على المملكة، وتعرقل وصول المساعدات إلى اليمن".

وأشار إلى أنه يتم العمل عن كثب مع واشنطن بشأن الملف الإيراني، موضحا أن الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأميركية.

ونوه بأن إيران تسعى لرفع العقوبات وبعدها المناورة، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران ضعيف ويجب تعديله.

وتابع الجبير: "إيران تحاول التوسع تحت ستار تصدير الثورة إلى المنطقة"، مضيفا "لم نبدأ الحرب في اليمن، حيث دخلنا بعد 9 أشهر لمنع سيطرة الحوثيين".

وقال: "إن قطر بلد جار لكن يجب أن تغير سياساتها التي بدأتها منذ عام 1996"، مضيفا أن قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابيين وتتدخل في شؤون الدول.