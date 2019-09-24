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نقلت قناة "سكاي نيوز" العربية عن المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة سياسة العقوبات ضد طهران، لافتًا إلى أن الصمت سيحفز النظام الإيراني على مواصلة السير في مسارها الخطير.
وذكر "هوك" أن الرئيس دونالد ترامب خطب خطابًا قويًا أمام الجمعية العامة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة التصدي لإيران.
وأضاف أن "ترامب" أدان الهجمات الأخيرة على السعودية، وشدد على ضرورة عمل المجتمع الدولي على عزل إيران.
وأشار إلى أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج قد أسهم في ردع النظام الإيراني.
"هوك": الصمت سيشجع إيران على التمادي في مسارها الخطيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-24
نقلت قناة "سكاي نيوز" العربية عن المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة سياسة العقوبات ضد طهران، لافتًا إلى أن الصمت سيحفز النظام الإيراني على مواصلة السير في مسارها الخطير.
وذكر "هوك" أن الرئيس دونالد ترامب خطب خطابًا قويًا أمام الجمعية العامة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة التصدي لإيران.
وأضاف أن "ترامب" أدان الهجمات الأخيرة على السعودية، وشدد على ضرورة عمل المجتمع الدولي على عزل إيران.
وأشار إلى أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج قد أسهم في ردع النظام الإيراني.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
09:42 PM
واشنطن ستواصل سياسة العقوبات ضد طهران
نقلت قناة "سكاي نيوز" العربية عن المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة سياسة العقوبات ضد طهران، لافتًا إلى أن الصمت سيحفز النظام الإيراني على مواصلة السير في مسارها الخطير.
وذكر "هوك" أن الرئيس دونالد ترامب خطب خطابًا قويًا أمام الجمعية العامة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة التصدي لإيران.
وأضاف أن "ترامب" أدان الهجمات الأخيرة على السعودية، وشدد على ضرورة عمل المجتمع الدولي على عزل إيران.
وأشار إلى أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج قد أسهم في ردع النظام الإيراني.
، "هوك": الصمت سيشجع إيران على التمادي في مسارها الخطير ،
المصدر : الخليج 365
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