- 1/3
- 2/3
- 3/3
في تطور لافت أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الثلاثاء) أنه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى عام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران، وفقًا لقناة "فرانس 24".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق العام الماضي، وعاود فرض عقوبات على إيران مطالبًا بإدخال تعديلات على الاتفاق. فهل يعني إعلان "روحاني" إذعان إيران لمطلب "ترامب"؟
"روحاني": إيران مستعدة لتعديلات محدودة على "النووي".. هل ترضخ لـ"ترامب"؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-24
في تطور لافت أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الثلاثاء) أنه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى عام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران، وفقًا لقناة "فرانس 24".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق العام الماضي، وعاود فرض عقوبات على إيران مطالبًا بإدخال تعديلات على الاتفاق. فهل يعني إعلان "روحاني" إذعان إيران لمطلب "ترامب"؟
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
09:09 PM
رهن الإجراء برفع العقوبات
في تطور لافت أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الثلاثاء) أنه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى عام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران، وفقًا لقناة "فرانس 24".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق العام الماضي، وعاود فرض عقوبات على إيران مطالبًا بإدخال تعديلات على الاتفاق. فهل يعني إعلان "روحاني" إذعان إيران لمطلب "ترامب"؟
، "روحاني": إيران مستعدة لتعديلات محدودة على "النووي".. هل ترضخ لـ"ترامب"؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "روحاني": إيران مستعدة لتعديلات محدودة على "النووي".. هل ترضخ لـ"ترامب"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.