، برعاية الخليج 365 إعلامياً.. 50 ألف زائر في ختام فعاليات اليوم الوطني بالجبيل ،

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اختتمت، مساء أمس الاثنين، فعاليات اليوم الوطني بالجبيل والتي تنظمها محافظة الجبيل ممثلة في لجنة المناسبات العامة بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل وبمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، حيث حظي اليوم الأخير للفعاليات بحضور كثيف ليصل عدد الزوار في مجمل أيام الفعاليات إلى 50 ألف زائر.
وتفصيلاً، أقامت لجنة المناسبات العامة والهيئة الملكية بالجبيل، أكثر من 38 عرضاً ترفيهياً على مدى 4 أيام في مواقع متعددة شملت حديقة السلام ومركز المؤتمرات ومركز الملك عبدالله الحضاري بالإضافة إلى مجمع غاليريا مول ومسرح قاعة الأمير متعب ببلدية الجبيل.
وخطفت فعاليات اليوم الأخير أنظار الزوار وذلك من خلال المسيرة الوطنية التي انطلقت في طريق المدينة بمحافظة الجبيل، وكذلك في شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية بمشاركة عدد من القطاعات العسكرية والمدنية وفرق الدراجات النارية والهوائية بالإضافة إلى فرق الكشافة والخيّالة والأمن الصناعي.
وأقيم أوبريت فني بمسرح قاعة مركز الملك عبدالله الحضاري في الجبيل الصناعية بعنوان ( همة وطن ) شارك فيه الفنانون السعوديون إسماعيل مبارك، وسلطان خليفة، وعبدالله الخشرمي، والفنان الإماراتي محمد الشحي، حيث أدى الفنانون المشاركون وصلات فنية بعنوان ( السعودي هو إماراتي، يا متعب الأحلام وش باقي بعد، تحت راية خادم البيتين، حبيبتي) بالإضافة إلى الوصلة الغنائية غالي يا وطن عالي في السماء ثم قصيدة للشبل باسل بن نايف الشمري( السعودية بلادي والفخر لي) ثم قصيدة شعرية للشاعر أحمد بن عائد البلوي.
وشارك في الفعاليات ركن فاب لاب بالجبيل بلوحة تفاعلية تتمثل بتطبيق للهوية الوطنية بشكل مختلف بهدف إبراز القدرات التصنيعية الشابة بمدينة الجبيل الصناعية وإبراز ثقافة التصنيع الرقمي.
من جانب آخر، ساهم برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل في تقديم الرعاية الصحية للزوار في حالة الحاجة بالإضافة إلى تخصيص ركن للتبرع بالدم.
وعلى الصعيد الفني، دشنت جمعية "جسفت الجبيل" معرضها الفني التشكيلي (همة وطن)، وذلك في مقر نادي الجبيل الرياضي بمشاركة فنانين من 5 دول شملت السعودية ومصر وباكستان وفلسطين والأردن كما نفذت العديد من ورش العمل وعرضت الكثير من الأعمال واللوحات التشكيلية الوطنية.
يذكر أن احتفالات الجبيل باليوم الوطني تشهد تفاعلاً من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالجبيل، حيث تتوحد جهودهم تحت إشراف ومتابعة من محافظة الجبيل ممثلة في لجنة المناسبات العامة لإحياء هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تستمر خلال الفترة من 20- 24/9 /2019 م.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 10:02 PM
نظمتها المحافظة بالتعاون مع الهيئة الملكية.. وشملت 38 عرضاً ترفيهياًبرعاية الخليج 365 إعلامياً.. 50 ألف زائر في ختام فعاليات اليوم الوطني بالجبيل
اختتمت، مساء أمس الاثنين، فعاليات اليوم الوطني بالجبيل والتي تنظمها محافظة الجبيل ممثلة في لجنة المناسبات العامة بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل وبمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، حيث حظي اليوم الأخير للفعاليات بحضور كثيف ليصل عدد الزوار في مجمل أيام الفعاليات إلى 50 ألف زائر.
وتفصيلاً، أقامت لجنة المناسبات العامة والهيئة الملكية بالجبيل، أكثر من 38 عرضاً ترفيهياً على مدى 4 أيام في مواقع متعددة شملت حديقة السلام ومركز المؤتمرات ومركز الملك عبدالله الحضاري بالإضافة إلى مجمع غاليريا مول ومسرح قاعة الأمير متعب ببلدية الجبيل.
وخطفت فعاليات اليوم الأخير أنظار الزوار وذلك من خلال المسيرة الوطنية التي انطلقت في طريق المدينة بمحافظة الجبيل، وكذلك في شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية بمشاركة عدد من القطاعات العسكرية والمدنية وفرق الدراجات النارية والهوائية بالإضافة إلى فرق الكشافة والخيّالة والأمن الصناعي.
وأقيم أوبريت فني بمسرح قاعة مركز الملك عبدالله الحضاري في الجبيل الصناعية بعنوان ( همة وطن ) شارك فيه الفنانون السعوديون إسماعيل مبارك، وسلطان خليفة، وعبدالله الخشرمي، والفنان الإماراتي محمد الشحي، حيث أدى الفنانون المشاركون وصلات فنية بعنوان ( السعودي هو إماراتي، يا متعب الأحلام وش باقي بعد، تحت راية خادم البيتين، حبيبتي) بالإضافة إلى الوصلة الغنائية غالي يا وطن عالي في السماء ثم قصيدة للشبل باسل بن نايف الشمري( السعودية بلادي والفخر لي) ثم قصيدة شعرية للشاعر أحمد بن عائد البلوي.
وشارك في الفعاليات ركن فاب لاب بالجبيل بلوحة تفاعلية تتمثل بتطبيق للهوية الوطنية بشكل مختلف بهدف إبراز القدرات التصنيعية الشابة بمدينة الجبيل الصناعية وإبراز ثقافة التصنيع الرقمي.
من جانب آخر، ساهم برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل في تقديم الرعاية الصحية للزوار في حالة الحاجة بالإضافة إلى تخصيص ركن للتبرع بالدم.
وعلى الصعيد الفني، دشنت جمعية "جسفت الجبيل" معرضها الفني التشكيلي (همة وطن)، وذلك في مقر نادي الجبيل الرياضي بمشاركة فنانين من 5 دول شملت السعودية ومصر وباكستان وفلسطين والأردن كما نفذت العديد من ورش العمل وعرضت الكثير من الأعمال واللوحات التشكيلية الوطنية.
يذكر أن احتفالات الجبيل باليوم الوطني تشهد تفاعلاً من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالجبيل، حيث تتوحد جهودهم تحت إشراف ومتابعة من محافظة الجبيل ممثلة في لجنة المناسبات العامة لإحياء هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تستمر خلال الفترة من 20- 24/9 /2019 م.
، برعاية الخليج 365 إعلامياً.. 50 ألف زائر في ختام فعاليات اليوم الوطني بالجبيل ،
المصدر : الخليج 365
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