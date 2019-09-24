محمد بن مسعود - الدمام - بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تم منح الدكتورة نوفا بنت العفري العنزي “وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة”؛ لتميزها في طب الأطفال وإدارة المستشفيات والجودة.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 09:38 PM Advertisements منح "نوفا العنزي" وسام الملك فهد منح "نوفا العنزي" وسام الملك فهد بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تم منح الدكتورة نوفا بنت العفري العنزي “وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة”؛ لتميزها في طب الأطفال وإدارة المستشفيات والجودة.

الكلمات المفتاحية ، منح "نوفا العنزي" وسام الملك فهد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منح "نوفا العنزي" وسام الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.