محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مرور منطقة الحدود الشمالية القبض على قائد الشاحنة الذي أساء استعمال منبه المركبة، كما قام أيضًا بإخفاء لوحاتها، وأكد أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. 24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 09:34 PM Advertisements مرور الشمالية يقبض على قائد شاحنة أساء استعمال المنبه مرور الشمالية يقبض على قائد شاحنة أساء استعمال المنبه أعلن مرور منطقة الحدود الشمالية القبض على قائد الشاحنة الذي أساء استعمال منبه المركبة، كما قام أيضًا بإخفاء لوحاتها، وأكد أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. الكلمات المفتاحية ، مرور الشمالية يقبض على قائد شاحنة أساء استعمال المنبه ،

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