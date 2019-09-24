الاستعلام عن الإقامة: طريقة تجديد الإقامة للوافدين من بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية

تحرص المملكة العربية السعودية على الخدمات لجميع المقيمين أو الوافدين داخل المملكة، كما تهتم بتسهيل إجراءات تجديد الإقامة للوافدين داخل الأراضي السعودية، وذلك بعد تزايد التساؤلات حول طريقة تجديد الإقامة للوافدين بالمملكة العربية السعودية سواء بغرض العمل أول مرافقة أحد المقيمين بالمملكة، ويتم تجديد صلاحية الإقامة أو الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال موقع أبشر الالكتروني الرسمي والتابع لوزارة الداخلية السعودية، وذلك بعد التأكد من دفع أي مستحقات مالية من تأمينات ومصاريف أخرى خاصة بالوافد قبل البدء في إجراءات تجديد الإقامة، لضمان الموافقة على التجديد دون حدوث أي مشاكل.

طريقة تجديد الإقامة للوافدين بالمملكة

يمكن للوافدين بالمملكة العربية السعودية تجديد إقامتهم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الذهاب لأي مؤسسات حكومية، حيث تسعى المملكة لتطوير خدماتها وتقديمهم بطريقة إلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين السعوديين أو الوافدين، ولتجديد الإقامة يجب الدخول على موقع أبشر وزارة الداخلية السعودي، ثم الذهاب لاختيار الخدمات الإلكترونية لتظهر العديد من الاختيارات، ويتم الضغط على خدمات الجوازات ثم تجديد الإقامة، بعد ذلك سيقوم الموقع بتحميل صفحة بيانات يقوم الوافد بالتأكد من ملئها بصورة صحيحة، وبعد ذلك يقوم الوافد بإدخال بياناته البنكية لتسديد مصاريف تجديد الإقامة، ليقوم الموقع بعد ذلك بمراجعة البيانات.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1441 من أبشر

وفي حالة طلب بيانات جواز السفر يقوم الوافد بملء الاستمارة والتأكد من كتابة البيانات صحيحة ليكون هو المسئول المسئولية التامة عن تلك البيانات، وفي آخر الموقع ستظهر رسالة تفيد بموافقة الشخص على سياسة وأحكام الموقع، ويقوم الوافد وقتها بالضغط على علامة أوفق وسيتم تجديد الإقامة وقتها بصورة سليمة.