اليوم الوطني / مديرا الشؤون الإسلامية بجازان والجوف يهنئان القيادة باليوم الوطني



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

رفع مديرو فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، مبينين أنها مناسبة غالية في نفوس أبناء هذا الوطن الغالي .

وقال فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي : إن من النعم التي أنعم الله علينا بها بعد نعمة الإسلام نعمة هذا البلد المعطاء هذا البلد العظيم المملكة العربية

وبين المدخلي أنه منذ أن وحد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ هذه البلاد وأقام بنيناها على قواعد صلبة من الكتاب والسنة والعمل بكل ما جاء بهما حتى أصبح هذا مضرب المثل في العالم حيث أقيمت فيه كل تعاليم الإسلام وشرائعه السمحة , و تحقق بسبب ذلك لهذا الوطن الأمن و الاستقرار , والتقدم و النماء , بفضل الله – عزّ و جل - ثم بجهود قادتنا المخلصين الأوفياء وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما بذلوه من جهد و ما أخذوا به من أسباب لينعم هذا الوطن بالأمن والإيمان والعيش الرغيد .

وتقدم الشيخ أسامة المدخلي بالتهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده - حفظهما الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه ،ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وللشعب السعودي الأبي الوفي.

من جانبه قدم المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن عمر السايح التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهدة الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، مبيناً أن هذا اليوم يجسد تاريخاً حافلاً بالإنجازات والعطاءات احتلت به المملكة مكاناً متقدماً بين الدول في العصر الحديث بمكتسباتها العظيمة وثرواتها الفريدة ورؤيتها الثاقبة 2030 لمستقبل واعد بإذن الله

// انتهى //

21:42ت م

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الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع مديرو فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، مبينين أنها مناسبة غالية في نفوس أبناء هذا الوطن الغالي .وقال فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي : إن من النعم التي أنعم الله علينا بها بعد نعمة الإسلام نعمة هذا البلد المعطاء هذا البلد العظيم المملكة العربية السعودية التي اصطفاها الله لتكون حاضنة الحرمين الشريفين وأكرمها بحكام صالحين وولاة أمر مصلحين وقادة أوفياء جعلوا رضا الله غايتهم , و مصلحة الوطن والمواطنين في أولى أولياتهم .وبين المدخلي أنه منذ أن وحد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ هذه البلاد وأقام بنيناها على قواعد صلبة من الكتاب والسنة والعمل بكل ما جاء بهما حتى أصبح هذا مضرب المثل في العالم حيث أقيمت فيه كل تعاليم الإسلام وشرائعه السمحة , و تحقق بسبب ذلك لهذا الوطن الأمن و الاستقرار , والتقدم و النماء , بفضل الله – عزّ و جل - ثم بجهود قادتنا المخلصين الأوفياء وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما بذلوه من جهد و ما أخذوا به من أسباب لينعم هذا الوطن بالأمن والإيمان والعيش الرغيد .وتقدم الشيخ أسامة المدخلي بالتهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده - حفظهما الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه ،ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وللشعب السعودي الأبي الوفي.من جانبه قدم المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن عمر السايح التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهدة الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، مبيناً أن هذا اليوم يجسد تاريخاً حافلاً بالإنجازات والعطاءات احتلت به المملكة مكاناً متقدماً بين الدول في العصر الحديث بمكتسباتها العظيمة وثرواتها الفريدة ورؤيتها الثاقبة 2030 لمستقبل واعد بإذن الله// انتهى //21:42ت م0374

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