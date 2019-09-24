السعودية اليوم / أمير منطقة الباحة يستقبل مدير فرع الخطوط السعودية بالمنطقة



الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم مدير فرع الخطوط

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالشهراني ومرافقيه راجياً لهم دوام التوفيق.

واستمع سموّه إلى شرح مفصل عن سير العمل بالفرع في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة.

وأشاد الأمير حسام بن سعود بالجهود التي يقدمها فرع الخطوط السعودية بالمنطقة لخدمة المواطنين .

وفي ختام الاستقبال تسلم سموّه هدية تذكارية من الخطوط الجوية العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 , كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

//انتهى//

21:36ت م

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الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم مدير فرع الخطوط السعودية بالمنطقة سعد بن عايض الشهراني يرافقه عدد من القيادات بالفرع, وذلك بديوان الإمارة.وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالشهراني ومرافقيه راجياً لهم دوام التوفيق.واستمع سموّه إلى شرح مفصل عن سير العمل بالفرع في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة.وأشاد الأمير حسام بن سعود بالجهود التي يقدمها فرع الخطوط السعودية بالمنطقة لخدمة المواطنين .وفي ختام الاستقبال تسلم سموّه هدية تذكارية من الخطوط الجوية العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 , كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.//انتهى//21:36ت م0373

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