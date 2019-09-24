اليوم الوطني / الأمير حسام بن سعود يرعى حفل إمارة منطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم, الحفل الذي أقامته إمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني 89, وذلك ببهو الإمارة.

وفور وصول سموه مقر الحفل دّشن لوحة التهنئة الخاصة لمنسوبي الإمارة للقيادة الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني 89 .

بعد ذلك ألقى عدد من طالبات تعليم الباحة في الصفوف التمهيدية قصيدة شعرية وطنية بهذه المناسبة.

أثر ذلك شاهد سمو أمير الباحة عرضاً مرئياً عن ملوك المملكة العربية

وقدّم سموه هدايا للطلاب والطالبات بمناسبة اليوم الوطني .

من جهته استقبل سموّه عدداً من الرحالة القادمين من منطقة عسير, مستمعاً سموه إلى شرح مفصل عن الرحلة من قائد الفريق المهندس سعد العمري التى بدأت من منطقة عسير سيراً على الأقدام وما حملته من أهداف بمناسبة اليوم الوطني ، مقدمين شكرهم وبالغ تقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه وتشجيعه , وتسلم سمو من أعضاء الفريق شعار الرحلة, كما تسلم سموّه هدية من تعليم الباحة بمناسبة اليوم الوطني قدمها مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني.

حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين, ووكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي, وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والجهات والأمنية.

//انتهى//

21:24ت م

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الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم, الحفل الذي أقامته إمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني 89, وذلك ببهو الإمارة.وفور وصول سموه مقر الحفل دّشن لوحة التهنئة الخاصة لمنسوبي الإمارة للقيادة الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني 89 .بعد ذلك ألقى عدد من طالبات تعليم الباحة في الصفوف التمهيدية قصيدة شعرية وطنية بهذه المناسبة.أثر ذلك شاهد سمو أمير الباحة عرضاً مرئياً عن ملوك المملكة العربية السعودية وأبرز ما قيل عن الوطن والمواطن السعودي, فيما شاهد سموّه أيضا عرضاً مرئياً أخر عن احتفاء المنطقة بيوم الوطن وما حضيت به من رعاية واهتمام من قبل حكومتنا الرشيدة -أيدها الله-.وقدّم سموه هدايا للطلاب والطالبات بمناسبة اليوم الوطني .من جهته استقبل سموّه عدداً من الرحالة القادمين من منطقة عسير, مستمعاً سموه إلى شرح مفصل عن الرحلة من قائد الفريق المهندس سعد العمري التى بدأت من منطقة عسير سيراً على الأقدام وما حملته من أهداف بمناسبة اليوم الوطني ، مقدمين شكرهم وبالغ تقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه وتشجيعه , وتسلم سمو من أعضاء الفريق شعار الرحلة, كما تسلم سموّه هدية من تعليم الباحة بمناسبة اليوم الوطني قدمها مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني.حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين, ووكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي, وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والجهات والأمنية.//انتهى//21:24ت م0370

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