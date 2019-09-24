اليوم الوطني / مدارس التعليم بالقريات تحتفل باليوم الوطني الـ 89



القريات 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت مدارس تعليم القريات اليوم باليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، حيث تَوَشّح الطلاب والطالبات باللون الأخضر واحتفلوا مع معلميهم وقادتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وخصّصت المدارس الإذاعة المدرسية للحديث عن هذه المناسبة الوطنية المجيدة، وألقيت خلالها الكلمات والأناشيد والقصائد الشعرية، وأقيمت معارض طلابية، ونظمت العديد من الفعاليات الترفيهية المنوعة والجداريات الفنية.

وغطى اللون الأخضر المباني المدرسية والفصول الدراسية والساحات وعبر الطلاب والطالبات عن ولائهم برفع صور المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولهجت ألسنتهم بعبارات الولاء والدعاء بأن يحفظ الله سبحانه قيادتنا الرشيدة ووطننا العزيز وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود .

وشارك مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي ومساعدوه والمشرفون التربويون في احتفالات المدارس بمناسبة اليوم الوطني لترسيخ اعتزاز الطلاب والطالبات بدينهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة، وانتمائهم لوطنهم، وتعميقاً للقيم الوطنية في نفوسهم، وتعريفاً بمكانة الوطن وتاريخه، وربطه بحاضره الزاهر، وتذكيراً بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقاً من مضامين رؤية المملكة 2030 في تعزيز الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه .

// انتهى //

20:51ت م

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