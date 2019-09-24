اليوم الوطني / مسؤولات المنطقة الشرقية يهنئن القيادة باليوم الوطني



الدمام 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

عبر عدد من المسؤولات في مختلف القطاعات بالمنطقة الشرقية عن مشاعرهن الوطنية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 ، الذي يصادف حقبة من الإنجازات في مجالات عدة ومكانة دولية سياسياً وعسكرياً وصناعياً ، تباعا لمنهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- والملوك البّررة من بعده .

وقالت عميدة الدراسات الجامعية للطالبات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة فاطمة بنت عبدالله الملحم: في 23 سبتمبر أصدر الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ مرسوماً رسمياً يقضي فيه بتحويل اسم المملكة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية

ورفعت الدكتورة الملحم التبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وإلى كل سعودي و سعودية في هذا الوطن الكبير .

من جهتها أكدت مديرة الفرع النسائي بجمعية البّر بالمنطقة الشرقية الدكتورة فاطمة بنت عبدالباقي البخيت أن اليوم الوطني الـ 89 تلبس بالروح الجديدة المليئة بالتحدي حيث كان موسم الحج هذا العام بمثابة التاج الذي يزين إنجازات دولة، أرادت منذ البداية أن تكون بالمقدمة ، ولم يكن الأمر مجرد نجاح في إدارة الحشود، كما السنوات الماضية، وإنما تلاحم الشعب مع القيادة، وإيمان أفراده بأن نجاح الوطن مُعلق على أكتافهم، وأن هناك روحاً جديدة تسري في الدماء، تعلن للعالم كله أن لدينا عزيمة تتكسر على نصالها كل المكائد والضغائن ومحاولات النيل مما وصلنا إليه.

وأوضحت المدير التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم المشروعات هناء الزهير أن اليوم الوطني للمملكة ، مناسبة محفورة في وجدان وفكر كل مواطن سعودي، كيف لا وهي مناسبة تصادف قيام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن– رحمه الله - بتوحيد هذا الكيان العظيم ، مشيرة إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة خالدة ووقفة تاريخية عظمى تتضمن العديد من المعاني السامية، وفي مقدمتها وجود قيادة أمينة وشعبٌ وفي، وهي مناسبة اليوم الذي غيّر مجرى التاريخ وقاد البلاد إلى نماء وتطور وازدهار.

من جهتها أعربت عضو مجلس بلدي بلدية القطيف خضراء المبارك عن سعادتها بهذه المناسبة العزيزة على الجميع ، وقالت : نستحضر مفردات الوطن والمواطن والوطنية وكل ما يلامس تلك المعاني ونفخر بكل من يحمل همّها بكل صدق وإخلاص نية ووعي سام بمعانيها ، نقرأ في المفردات الثقة والمحبة والألفة والتعاون بين أفراد المجتمع ونستحضر فيها ما تراكم من إنجازات وطنية في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- ونحتفي بها.

// انتهى //

20:48ت م

0363



الدمام 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسعبر عدد من المسؤولات في مختلف القطاعات بالمنطقة الشرقية عن مشاعرهن الوطنية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 ، الذي يصادف حقبة من الإنجازات في مجالات عدة ومكانة دولية سياسياً وعسكرياً وصناعياً ، تباعا لمنهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- والملوك البّررة من بعده .وقالت عميدة الدراسات الجامعية للطالبات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة فاطمة بنت عبدالله الملحم: في 23 سبتمبر أصدر الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ مرسوماً رسمياً يقضي فيه بتحويل اسم المملكة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية بعد ملاحم بطولية تكللت بتوحيد مناطق المملكة ، هذا الوطن المنافس للزمن بإنجازاته و خططه الواضحة وفق رؤية طموحة لشاب طموح يفاخر بأرضه وشعبه وأمته ويصبوا إلى الوصول بمملكته وبأمته عنان السماء ، يفاخر بشعب عاهد مليكه وولي عهده على أن يكون عدته للوصول إلى ما تصبوا له أنفسنا جميعاً, ففي هذا اليوم تتزاحم الأشياء فالإنجازات أكبر من أن تختصر في قصاصة ورق أو مقال ، الإنجازات في وطني تتكلم عن نفسها.ورفعت الدكتورة الملحم التبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وإلى كل سعودي و سعودية في هذا الوطن الكبير .من جهتها أكدت مديرة الفرع النسائي بجمعية البّر بالمنطقة الشرقية الدكتورة فاطمة بنت عبدالباقي البخيت أن اليوم الوطني الـ 89 تلبس بالروح الجديدة المليئة بالتحدي حيث كان موسم الحج هذا العام بمثابة التاج الذي يزين إنجازات دولة، أرادت منذ البداية أن تكون بالمقدمة ، ولم يكن الأمر مجرد نجاح في إدارة الحشود، كما السنوات الماضية، وإنما تلاحم الشعب مع القيادة، وإيمان أفراده بأن نجاح الوطن مُعلق على أكتافهم، وأن هناك روحاً جديدة تسري في الدماء، تعلن للعالم كله أن لدينا عزيمة تتكسر على نصالها كل المكائد والضغائن ومحاولات النيل مما وصلنا إليه.وأوضحت المدير التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم المشروعات هناء الزهير أن اليوم الوطني للمملكة ، مناسبة محفورة في وجدان وفكر كل مواطن سعودي، كيف لا وهي مناسبة تصادف قيام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن– رحمه الله - بتوحيد هذا الكيان العظيم ، مشيرة إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة خالدة ووقفة تاريخية عظمى تتضمن العديد من المعاني السامية، وفي مقدمتها وجود قيادة أمينة وشعبٌ وفي، وهي مناسبة اليوم الذي غيّر مجرى التاريخ وقاد البلاد إلى نماء وتطور وازدهار.من جهتها أعربت عضو مجلس بلدي بلدية القطيف خضراء المبارك عن سعادتها بهذه المناسبة العزيزة على الجميع ، وقالت : نستحضر مفردات الوطن والمواطن والوطنية وكل ما يلامس تلك المعاني ونفخر بكل من يحمل همّها بكل صدق وإخلاص نية ووعي سام بمعانيها ، نقرأ في المفردات الثقة والمحبة والألفة والتعاون بين أفراد المجتمع ونستحضر فيها ما تراكم من إنجازات وطنية في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- ونحتفي بها.// انتهى //20:48ت م0363

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مسؤولات المنطقة الشرقية يهنئن القيادة باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.