اليوم الوطني / الدكتور العذل يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ 89



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

رفع نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور محمد العذل باسمه واسم منسوبي المدينة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وعبر العذل في كلمة بهذه المناسبة عن مشاعر الفخر والاعتزاز للمملكة الغالية والوفاء لهذا الوطن الذي يمضي بخطا واثقة نحو التطور والازدهار، وتحقيق تطلعات قيادته الرشيدة وشعبه الكريم، سائلاً الله الكريم أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وبالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحتفل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "كاكست" باستعراض إنجازاتها الوطنية التي تنوعت بين المشروعات الإستراتيجية والحيوية وتسهم بتعزيز قدرات المملكة الإستراتيجية والاقتصادية وتدعم جهود الدولة -رعاها الله- لتطوير منظومة الابتكار وتحقيق استدامة التنمية وفق مستهدفات رؤية 2030.

وقال الدكتور العذل: إنّ احتفال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية باليوم الوطني الـ 89 للمملكة يأتي امتداداً لاحتفالاتها بتدشين سمو ولي العهد - حفظه الله - عددًا من المشروعات الحيوية التي تعزّز دور المدينة كحاضنة تقنية لمختبرات البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم التنمية، بوصفها الجهة الممكنة لمنظومة الابتكار في المملكة . ‏

// انتهى //

20:45ت م

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