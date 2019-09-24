اليوم الوطني / رئاسة شؤون الحرمين تحتفل باليوم الوطني للمملكة الـ ٨٩



مكة المكرمة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم بمكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للملكة الـ 89 ، برعاية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، وحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري وعدد من منسوبي الرئاسة.

وتم خلال الحفل استعراض إنـجازات الرئاسة العامة خلال العام الماضي وأوجه التنمية التي شهدتها المملكة والعناية بالحرمين الشريفين منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .

وأشاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري خلال كلمته التي ألقاها خلال الحفل بدور الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة الحجاج والمعتمرين ، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في إطار منظومة متكاملة مع جميع الجهات التي تشرف على خدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام لتقديم أفضل الخدمات، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ، وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز .

من جانبه قال وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد في كلمته: نشكر الله عز ّوجل الذي يسّر هذا اللقاء، نحن جميعا نسعد بهذه الفعالية المباركة التي تتزامن مع اليوم الوطني لبلادنا الغالية، ويقف الإنسان عاجزًا عن هذه المنجزات والمكتسبات والمقدرات التي يراها الإنسان لحظة بلحظة التي تدل على أن وراءها قيادة حكيمة نسأل الله - عزّ وجل - أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين، فمن لوازم الوطنية الحقة الشكر لله - عزّ وجل - على ما منّ به علينا في هذه البلاد أولا من الألفة والمحبة والتكاتف بيننا جميعا قيادة وشعبا، ومن النعم أيضا علينا ما يحظى به هذا الجهاز "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي" من دعم وعناية واهتمام من قيادتنا الرشيدة, ولذا يجب علينا أن نبذل ما نستطيع ونهتم غاية الاهتمام، وأن نبذل أقصى ما في وسعنا لكي نعكس الصورة الحقيقة والجهود الجبارة، والمقدرات التي قامت بها هذه البلاد وقيادتها العظيمة، فالحمد لله نحن في أمن وأمان نرى ، فبهذه المناسبة نرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أجمل آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة، سائلا الله عز وجل أن يحفظ علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

فيما أشارت الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود في كلمتها على دور المرأة

// انتهى //

20:35ت م

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مكة المكرمة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم بمكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للملكة الـ 89 ، برعاية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، وحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري وعدد من منسوبي الرئاسة.وتم خلال الحفل استعراض إنـجازات الرئاسة العامة خلال العام الماضي وأوجه التنمية التي شهدتها المملكة والعناية بالحرمين الشريفين منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .وأشاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري خلال كلمته التي ألقاها خلال الحفل بدور الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة الحجاج والمعتمرين ، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في إطار منظومة متكاملة مع جميع الجهات التي تشرف على خدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام لتقديم أفضل الخدمات، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ، وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز .من جانبه قال وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد في كلمته: نشكر الله عز ّوجل الذي يسّر هذا اللقاء، نحن جميعا نسعد بهذه الفعالية المباركة التي تتزامن مع اليوم الوطني لبلادنا الغالية، ويقف الإنسان عاجزًا عن هذه المنجزات والمكتسبات والمقدرات التي يراها الإنسان لحظة بلحظة التي تدل على أن وراءها قيادة حكيمة نسأل الله - عزّ وجل - أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين، فمن لوازم الوطنية الحقة الشكر لله - عزّ وجل - على ما منّ به علينا في هذه البلاد أولا من الألفة والمحبة والتكاتف بيننا جميعا قيادة وشعبا، ومن النعم أيضا علينا ما يحظى به هذا الجهاز "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي" من دعم وعناية واهتمام من قيادتنا الرشيدة, ولذا يجب علينا أن نبذل ما نستطيع ونهتم غاية الاهتمام، وأن نبذل أقصى ما في وسعنا لكي نعكس الصورة الحقيقة والجهود الجبارة، والمقدرات التي قامت بها هذه البلاد وقيادتها العظيمة، فالحمد لله نحن في أمن وأمان نرى ، فبهذه المناسبة نرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أجمل آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة، سائلا الله عز وجل أن يحفظ علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.فيما أشارت الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود في كلمتها على دور المرأة السعودية في تحقيق العديد من الإنـجازات وقالت: (أصبحت اليوم مملكتنا الغالية للصدارة نموذجا وللمكانة عنواناً بقيادة حكيمة ذات رؤى صائبة وقرار سديد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ونحن ننعم في هذا العهد الزاهر بالتجديد واتساع رقعة برامج التنمية ومسابقة الزمن في خطوات البناء والتطوير, وكان للمرأة السعودية دور عظيم ونصيب وافر في التنمية والتطوير، فأصبحت شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتحول نحو مجتمع يقوم على سواعد أبنائه ويوسع من فرص الاستثمار فيه، فاتسعت قاعدة تمكينها وحققت بتوجيهات ملكية كريمة منبثقة من رؤية المملكة (2030) المشاركة الفاعلية في رفعة وطنها ومجتمعها ومنها ما قدمته من خدمات جليلة وجهد واضح وملموس للحرمين الشريفين وقاصديهما .// انتهى //20:35ت م0360

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