السعودية اليوم / الأحوال المدنية تحقق أرقاماً مميزة بنهاية السعودية اليوم 1440 هـ



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

حققت الأحوال المدنية أرقامًا مميزة على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مكاتبها المنتشرة حول المملكة، ومن خلال خدماتها الميدانية، خلال نهاية العام الهجري الحالي 1440 هـ.

وكشفت الأحوال المدنية عن عدد عملياتها المنجزة، التي كسرت حاجز 16 مليون عملية بكافة الخدمات بإجمالي بلغ ( 16,371,797) فيما بلغ عدد بطاقات الهوية الوطنية التي تم إصدارها ( 2,354,016 ) بطاقة (للرجال والنساء)، وتم إصدار ( 896,557 ) سجل أسرة حتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي.

وعلى مستوى الخدمات الميدانية المقدمة للمواطنين والمواطنات، فقد وصل عدد الزيارات في العام الماضي لـ ( 917) زيارة لمختلف المحافظات والمراكز في مناطق المملكة، فضلاً عن كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات.

وتعكس هذه الأرقام حجم العمل المؤسسي المنظم داخل القطاع، والإنتاجية العالية التي يقدمها منسوبو الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة، واستمرار تظافر الجهود والتنسيق المثمر بين الجهات ذات الاختصاص.

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20:14ت م

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