اليوم الوطني / فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يحتفي باليوم الوطني



الدمام 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية متمثلاً بإدارة المسئوولية المجتمعية وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بمناسبة اليوم الوطني 89 تحت شعار "همّة حتى القمّة" بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل ورئيس إدارة التوجية المستمر بالمنطقة الشرقية العقيد عبدالعزيز بن إبراهيم العثمان وعدد من المسؤولين بالفرع وذلك في مقر الفرع .

وهنأ المقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي ومنسوبو الفرع بمناسبة اليوم الوطني مؤكداً أن تواجد الجميع في احتفالات اليوم الوطني في العديد من الجهات لا تنم عن حب الوطن ومكانته في القلب فقط إنما هي رسالة للأجيال لتعريفهم باليوم ومؤسس الدولة والقادة الذين أكملوا الرسالة وهذا حق الأجيال على الكبار لربطهم بالماضي والإستفادة منه في الحاضر ، وتوعيتهم بوضع المملكة سابقاً من سلب ونهب ووضعها حالياً بما يسودها من أمن وأمان بكنف الأسرة المالكة.

ومن جهته أشاد العقيد العثمان بإنجازات فرع الوزارة ودار الملاحظة التي عمل معهم فيها لتقديم العمل الإنساني الذي كان هدفه تطوير وتقديم أفضل الخدمات الإنسانية ، حيث كان متابع عن كثب للإنجازات التي تحققت والمسيرة التي وفق لها .

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19:57ت م

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