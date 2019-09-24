شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

يرصد هذا التقرير أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2019، بحسب آخر التحديثات. سعر الريال السعودي اليوم 4.335 جنيه للشراء. 4.361 جنيه للبيع. البنك المصرى الخليجى 4.333 جنيه للشراء. 4.362 جنيه للبيع. المصرف العربى الدولى 4.330 جنيه للشراء. 4.356 جنيه للبيع. البنك المركزى المصرى 4.330 جنيه للشراء. 4.364 جنيه للبيع. بنك بلوم Advertisements 4.330 جنيه للشراء. 4.356 جنيه للبيع. اتش اس بى سى HSBC 4.330 جنيه للشراء. 4.360 جنيه للبيع. بنك قناة السويس 4.319 جنيه للشراء. 4.358 جنيه للبيع. بنك المشرق 4.316 جنيه للشراء. 4.361 جنيه للبيع. البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.314 جنيه للشراء. 4.357 جنيه للبيع.

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