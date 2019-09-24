السعودية | الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي (72) لمنظمة (الإنتوساي)

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس ترأس معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة وفد الديوان المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي الثاني والسبعين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والذي انطلقت أعماله أمس بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة الأجهزة الرقابية من دول العالم.

وناقش الاجتماع تقارير لجان المنظمة والتقارير الخاصة بالمنظمات الإقليمية التابعة للإنتوساي، والموضوعات المهنية الخاصة بنشاط المنظمة.

وقدم معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة بصفته النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية للمنظمة وكذلك رئيس جانب الإنتوساي للجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي والمانحين، تقريراً عن أهم الأنشطة الخاصة بتلك اللجان والأدوار التي تضطلع بها، وأيضا تقريرًا عن متابعة تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للمنظمة.

كما يشارك الديوان في اجتماعات الجمعية العمومية الثالثة والعشرين للمنظمة والمزمع عقدها خلال الفترة ٢٦- ٢٨ محرم الموافق 25_27 سبتمبر الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.



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