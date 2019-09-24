السعودية | وزير الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:56 مساءً, 24 سبتمبر 2019 م المناطق - واس رأس معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وفد المملكة المشارك في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

ويضم الوفد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن محمد الجبير، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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