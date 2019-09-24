الإمارات تستضيف أكبر تجمع عربي لرسم مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية

تستضيف الإمارات أكبر تجمع عربي لمواجهة التحديات ورسم ملامح مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية؛ حيث تُعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية 2019، واجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب واجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية والمكتب التنفيذي، بمشاركة وحضور أكثر من 20 وزيرا عربيا، ومشاركة عربية رفيعة المستوى، ورجال أعمال والقطاع الخاص وكبرى الشركات.

المنتدى تنظمه وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في مدينة الحبتور بدبي في الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2019.

ويناقش موضوعات وقضايا تخدم التوجه العربي المستقبلي في مجال الإسكان والتنمية، بإعلان يصادق عليه أكثر من 20 وزيرا للإسكان والتعمير والبنية التحتية يتعهدون بتوفير مساكن مستدامة وعالية الجودة وآمنة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وضمان نوعية جيدة من الحياة للمواطنين العرب.





ويشارك الوزراء العرب ولجانهم الفنية في مناقشات رفيعة المستوى على مدى يومين، بهدف خلق فرص التواصل مع مجموعة كاملة من أصحاب المصلحة في الصناعة لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحا في المنطقة، مثل الاحتياجات العاجلة لمشاريع الإسكان التي تبلغ قيمتها 150 مليار دولار والتي سيتم تنفيذها بحلول عام 2030 في 22 بلدا، ومعايير التنمية المستدامة للمساكن والتنمية المستدامة.

وقال الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: "إن المنتدى الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، يستهدف تسليط الضوء على أهم التحديات في قطاع الإسكان، كما يمثل منصة لمناقشة آخر وأحدث التطورات في ذلك المجال، أبرزها المدن الشاملة للجميع من أجل السعادة وجودة الحياة، والاستدامة في الإسكان والتنمية الحضرية، فضلا عن دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في دعم الإسكان الحكومي".

وأعرب عن سعادته باستضافة الإمارات للمنتدى قائلا: "تتشرف الإمارات باستضافة هذا التجمع المهم تماشيا مع الرؤية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 وأهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، ونيابة عن الدول العربية وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتابع: "نحن في الإمارات ممتنون للدعم الثابت والرؤية الثاقبة لكل من لديه بصمة واضحة في رحلة العمل المتميزة ونأمل في أن نتكاتف للوصول إلى أهدافنا المستقبلية وتحقيق السعادة ورفع مستوى المعيشة لشعوبنا، وأيضا لتحقيق مزيد من التعاون من أجل سن القوانين والتشريعات المناسبة لتنظيم قطاع الإسكان وفقا لأفضل الممارسات الدولية".

Advertisements

وأضاف: "يُعَد المنتدى مكونا أساسيا لإعداد أجندة عربية متكاملة لدعم اتجاه المنطقة في تطوير رؤية مشتركة وتعزيز الشراكات وسبل التعاون لتحقيق تنمية مستدامة لمستقبل عربي أفضل".

وقال يمثل الإسكان والتنمية الحضرية الموضوعين الرئيسيين اللذين سيركز عليهما المنتدى باعتبارهما من المجالات المهمة التي تخدم تطلعات المواطن العربي الحريص على المستقبل، وتحقق نموا وتطورا شاملا في مختلف مجالات الحياة، وكذلك دورهما في تحقيق السعادة ورفع مستوى المعيشة لمجتمعاتنا".

وأشار إلى أن حكومة الإمارات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وتوفير جودة حياة عالية لشعب الإمارات، من خلال تخطيط وتشييد وصيانة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاتحادية مختلف مناطق دولة الإمارات، وذلك وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وبالاستثمار الأمثل للموارد التقنية والمالية وبالشراكة مع الجهات ذات الصلة، بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021 وصولا إلى المئوية 2071.





وختم الوزير تعليقه قائلا: "تكمن أهمية هذا المنتدى، الذي توليه القيادة الإماراتية الحكيمة لدولة الإمارات أهمية خاصة، في إتاحة الفرصة للمنطقة العربية للتداول بشأن سبل التقدم في تعزيز التحضر باعتباره عاملا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة التحديات الحالية والناشئة والبحث عن حلولها بما يخدم الاتجاه العام وتحقيق آمال شعبنا العربي وتطلعاته، ويخدم الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030.

يُعَد المنتدى العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة آلية إقليمية للتشاور تجمع بين مختلف أصحاب المصلحة والمهتمين؛ حيث تحتضنه إحدى الدول العربية كل عامين لبحث قضايا الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وينظم من طرف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية بمشاركة جميع الدول العربية ممثلة بالوزارات ذات الصلة وبدعم تقني وفني من طرف المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويعقد المنتدى لمناقشة وطرح رؤى عربية جديدة والتوصل إلى حلول مبتكرة وآليات فعالة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لمختلف القضايا الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الوطن العربي.

كما يهدف المنتدى إلى نشر التوعية حول التنمية الحضرية المستدامة، وتبادل الخبرات بين الدول العربية وعرض التجارب الرائدة للتعرف على أفضل الممارسات في مجال وضع ومتابعة تنفيذ وتقويم خطط وبرامج الإسكان والتنمية الحضرية.





ويسعى المنتدى لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 والمعتمدة من القمة العربية في دورتها الـ27 في نواكشوط وخطتها التنفيذية المعتمدة من القمة العربية في دورتها الـ30 في تونس، كوسيلة لتطبيق الخطة الحضرية الجديدة في العالم العربي والهدف الـ11 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.