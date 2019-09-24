العاهل السعودي يفتتح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد صالة رقم (1).

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري.

بعد ذلك تجول خادم الحرمين الشريفين في صالة المطار الذي يعد واحدا من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنويا.

وشاهد عرضا لأبرز تفاصيل المطار، ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين عرضا مرئيا عن الطيران المدني بالسعودية.





وألقى وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، كلمة قال في مستهلها: "حقق قطاع الطيران المدني في المملكة خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية وتطورات متلاحقة، كان من أبرز مؤشراتها إسهامه بنحو 4.6% من إجمالي الناتج الوطني، وفقا لمؤشرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا)".

وتابع "بعد أن اقتصر عدد المسافرين في مطارات السعودية على 47 مليون مسافر عام 2010 ارتفع إلى 74 مليون مسافر عام 2014، وخلال أربع سنوات فقط ومع نهاية عام 2018 قفز لنحو 100 مليون مسافر سنويا".

وأضاف "ما يثلج الصدر ويدعو للاعتزاز حقا أن عددا من أبناء الوطن وبناته من الكوادر السعودية الشابة أسهموا في إنجاز مراحل هذا الصرح العملاق، بدءا من التخطيط والتصميم وانتهاءً بالبناء والإشراف والتشغيل".

وتابع "وذلك لتحقيق أهداف رؤية مملكتنا 2030 التي يدير دفتها ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التي وضعت من أهم أهدافها التطلع نحو مرحلة تنموية جديدة وإنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر".

Advertisements





وأوضح "اليوم إلى جانب تدشين مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.. نتشرف بتدشينكم المنجز الحيوي الآخر: "محطة قطار الحرمين الشريفين السريع" في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك امتدادا لمشاريع المملكة الكبرى في خدمة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين، وتأكيدا لسعي السعودية نحو بناء منصة لوجستية تربط بھا قارات العالم الثلاث.

وأوضح الدكتور نبيل العامودي أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد يسافر خلاله نحو 70% من إجمالي عدد الحجاج والمعتمرين حاليا، كما أنه أصبح قادرا على تحقيق تطلعاتكم نحو خدمة ضيوف الرحمن، والمساهمة في استقطاب 30 مليون معتمر سنويا، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن مرافق المطار تتسم بالشمولية والتجهيزات والتقنيات الحديثة المتطورة ويأتي في مقدمتها مجمع صالات بمساحة 810 آلاف متر مربع وبطاقة استيعابية تصل لأكثر من 30 مليون مسافر سنويا، تعمل تحت سقفه جميع الناقلات الجوية.

وتابع "كما يضم 220 كاونترا لخطوط الطيران، و80 جهاز خدمة و128 كاونترا للجوازات، و46 بوابة، بعض منها يستوعب الطائرات العملاقة، وترتبط هذه البوابات بـ94 جسرا متحركا تخدم 70 طائرة في آن واحد، إلى جانب مواقف سيارات تستوعب أكثر من 21 ألف سيارة".





وبيَّن أن تصاميم المطار تميزت بعناصر معمارية مستوحاة من بيئة السعودية عموما، وبيئة مدينة جدة بشكل خاص، في جوانب جمالية عدة تجعل المطار الجديد تحفة معمارية ومعلما بارزا لعروس البحر الأحمر.

وأكد أن الهيئة العامة للطيران المدني وشركاءها وضعوا خططا تمكن المطار من استيعاب النمو المتوقع مستقبلا. وسيجري تنفيذها كمرحلة تطوير ثانية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنويا، وصولا إلى 100 مليون مسافر في مرحلة ثالثة.

عقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عرضا مرئيا بعنوان (الواجهة العالمية الجديدة).

ثم دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.