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رئيس وزراء العراق يزور المملكة غدًا لبحث هذه الملفات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وكالة الأنباء العراقية، أن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، سيزور يوم غد الأربعاء المملكة، في زيارة تستمر ساعات.
وبحسب الوكالة، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة.
كما ستركز المباحثات على أهمية الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات بالمنطقة.
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