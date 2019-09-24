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رئيس وزراء العراق يزور المملكة غدًا لبحث هذه الملفات

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2019-09-24

رئيس وزراء العراق يزور المملكة غدًا لبحث هذه الملفات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، أن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، سيزور يوم غد الأربعاء المملكة، في زيارة تستمر ساعات.

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وبحسب الوكالة، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير ، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة.

كما ستركز المباحثات على أهمية الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات بالمنطقة.




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