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إدراج حصتي النشاط ضمن الخطة الدراسية لجميع المراحل التعليمية

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2019-09-24

إدراج حصتي النشاط ضمن الخطة الدراسية لجميع المراحل التعليمية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت وزارة التعليم تعميمًا بتنفيذ حصتين أسبوعيًّا للأنشطة الطلابية غير الصفية داخل المدرسة، مع إدراج حصتي النشاط ضمن الخطة الدراسية لجميع المراحل التعليمية.

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كما وجهت التعليم، بحسب تعميم وزاري إلى جميع الإدارات بالمناطق والمحافظات، تنفيذ حصتي النشاط في المدرسة وفق الدليل التنظيمي، مع إسناد تنظيم وتنفيذ حصتي النشاط لرواد ورائدات النشاط والمعلمين والمعلمات، وتحتسب ضمن نصابهم.

ويمكن الاطلاع على الدليل التنظيمي للقرار عبر الرابط هنا




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