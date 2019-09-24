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2019-09-24 العساف يناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع نظيره البيلاروسي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكبي، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.







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