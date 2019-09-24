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2019-09-24 ميركل: تحدثت مع روحاني بشأن الاتفاق النووي متابعات الخليج 365 - متابعة أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنها تحدثت مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن الاتفاق النووي والوضع الإقليمي. Advertisements وقالت ميركل: إنها تحدثت مع روحاني حول كيفية تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الشرق الأوسط. وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء: إن أنجيلا ميركل بحثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع المتعلق بإيران وقضايا تجارية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.







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