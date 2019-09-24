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المرور يحذر من فعلة وردت عقوبتها بجدول المخالفات رقم 6
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المرور، أن عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف يعد مخالفة مرورية.
وأوضح المرور أن المخالفة وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم 6، مشددًا على أن التجاوب مع مراكز الضبط الأمني ونقاط التفتيش يسهل عليهم مهامهم.
في سياق آخر، قبض مرور منطقة الرياض، قبل قليل، على قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بأحد الدوارات معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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