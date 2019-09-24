شكرا لقرائتكم ميليشيا الحوثي تطلق باليستيين من صنعاء سقطا داخل عمران وصعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-24 ميليشيا الحوثي تطلق باليستيين من صنعاء سقطا داخل عمران وصعدة متابعات الخليج 365 - واس الحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” بتاريخ (24 سبتمبر 2019م ) عن إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخ بالستي من محافظة (عمران/ مديرية حرف سفيان ) باستخدام الأعيان المدنية ، وسقوطه بمحافظة (صعدة) .

فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم (الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م ) صاروخين باليستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي (عمران وصعدة).

وأفاد العقيد المالكي باستمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين .

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي .







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثي تطلق باليستيين من صنعاء سقطا داخل عمران وصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.