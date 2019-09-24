جمرك الرقعي يستقبل المسافرين بالأعلام والورد

2019-09-24

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

احتفل جمرك الرقعي باليوم الوطني السعودي الـ٨٩ بحفل مصغر عند المسارات مقدمًا الورد والحلوى والأعلام السعودية للمسافرين.

من جهته، قال مدير عام جمرك منفذ الرقعي علي بن ناصر الحمامة: نستذكر اليوم ملاحم سطرها الأجداد، بذروا من خلالها خلاصة حياتهم وسقوها بدمائهم، حتى تحولت أرضًا خضراء باخضرار علمها الخفاق في كل مكان، حاملًا شعار التوحيد، مزدانًا بقيم وأصالة شعب المملكة العربية السعودية الوفي المخلص لقيادته وأرضه.

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وأضاف الحمامة: نيابة عني وعن زملائي من منسوبي جمرك منفذ الرقعي أرفع خالص التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى سمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ونعاهد الله ثم ولاة أمرنا بأننا على العهد باقون وعلى أماناتنا محافظون وأن نكون سدًا منيعًا وعينًا ساهرة لحماية حدود الوطن من خطر كل عابث ومخرب، وأدعو الله أن يحفظ هذا الوطن الغالي وحكومتنا الرشيدة.