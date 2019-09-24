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2019-09-24 صور.. مفحط الفجر في قبضة مرور الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض نجح مرور منطقة الرياض في القبض على قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بأحد الدوارات معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأفاد المرور السعودي أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة وفق الأنظمة. Advertisements وكان مواطنون تداولوا مقطع فيديو يظهر تفحيط الشاب واصطدام المركبة بأحد أعمدة الإنارة.







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