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مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يحتفل باليوم الوطني الـ 89

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شعبان 0 تبليغ

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الان تتابع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يحتفل باليوم الوطني الـ 89 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

أقام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون اليوم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية استهل بمسيرة لموظفي المستشفى بمشاركة الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي، وتخلل ذلك رفع العلم السعودي تعبيرًا عن الفرحة بهذا اليوم وما تحقق للوطن والمواطن من استقرار وامان وتقدم وتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- .
وأعرب الدكتور عبدالعزيز الراجحي في تصريح له عن سعادته بالاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة بمشاركة جميع موظفي مستشفى الملك خالد للعيون الذين تبادلوا التهاني والهدايا بهذه المناسبة مع المرضى المنومين للتعبير عن الفرحة بهذا اليوم العزيز على قلب كل مواطن ومواطنة، داعيًا الله العلي القدير أن يديم نعمه على المملكة.
ومن جهتها رفعت المدير التنفيذي للتشغيل في المستشفى الدكتورة غادة بن باز التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وقالت : في هذا اليوم العزيز تتجلى مظاهر الفرحة والاعتزاز بهذا الوطن المعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ونفخر فيه بما سطره الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – من أمجاد لبلادنا مرورًا بأبنائه الملوك البررة – رحمهم الله – حتى عهدنا الميمون.
وتضمن الحفل مشاركة أطفال الروضة في المستشفى بأناشيد متنوعة عن حب الوطن، وإقامة العرضة السعودية مع معرض مصاحب اشتمل على عدد من الأركان المتزينة بالعلم السعودي، والمطبوعات المتعلقة باليوم الوطني، وصور عن مناطق المملكة.

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