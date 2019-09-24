شاهد.. القبض على مفحط الرياض

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

نجح مرور منطقة الرياض، في القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط في أحد الدوارات، وإحالته للهيئة المرورية.

وقال المرور السعودي في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “مرور منطقة الرياض يقبض على قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بأحد الدوارات معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.