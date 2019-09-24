تاريخ انتهاء إقامة وافد والإستعلام عن صلاحية الإقامة وهوية مقيم من…

لقد زاد معدل البحث خلال الأيام القليلة الماضية من الإخوة المغتربين المصريين والعرب عن تاريخ انتهاء إقامة وافد، وقد وضعت المملكة العربية السعودية قوانين واضحة ومحددة بخصوص موضوع الإقامة وعلى كل المغتربين الوافدين إلى المملكة الإلتزام بها حتى لا يتم تعرضهم للمسائلة والترحيل، ونحن في “نجوم مصرية” نسلط لكم بعض الضوء على خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة التى تقدمها بوابة أبشر، فإلى نص المقال.

تاريخ انتهاء الإقامة

كل وافد مقيم بالأراضي السعودية يكون لإقامته مدة محددة عليه أن يقوم بتجديد إقامته فور انتهائها، وإذا لم يفعل ذلك أو تغافل عن التجديد قد يُعرض نفسه للمسائلة القانونية، وفي النهاية من الممكن جداً ترحيله، ولهذا ينبغي على كل وافد عامل بالمملكة التأكد من تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة به.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

يدخل الآلاف من العمال الوافدين إلى الممكلة العربية السعودية كل عام للعمل بالمشروعات الكبرى بها، وتقدم وزارة الداخلية من خلال الموقع الرسمي لبوابة أبشر الكثير من الخدمات التي تهم المغتربين خاصة خدمة الإستعلام عن الإقامة، ونوضح خطواتها كالتالي:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة أبشر .

. اختر الإستعلامات الالكترونية في أعلى الصفحة ثم خدمة الإستعلام عن الإقامة.

اكتب رقم الإقامة والرمز المرئى وأكمل كتابة باقي البيانات المطلوبة.

الآن أمامك كل تفاصيل إقامتك.

وأخيراً وليس بآخر نود ونرجو أن يكون المقال قد نال إعجابكم وبه كافة المعلومات التي تبحثون عنها، ونرجو ترك تعليق باس استفسار أوسؤال، وسوف نرد عليكم في أقرب وقت