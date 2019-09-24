رابط حاسبة رسوم المرافقين والتابعين ومن هم الفئات المستثناة من رسوم…

حاسبة رسوم المرافقين والتابعين هو موقع تستطيع من خلاله احتساب الرسوم المطلوبة وفق الخدمة التي ترغب بها ومنها رسوم تجديد الإقامة للمرافقين أو التابعين فمن خلال تحديد عدد التابعين والمرافقين تقوم على الفور باحتساب المبلغ الذي يجب تسديده وفق طرق التسديد التي سبق وأوضحناها وهي من خلال حسابك البنكي المفعل على أبشر أو من خلال مكتب العمل السعودي كما سبق وقمنا بالشرح المفصل.

رابط حاسبة رسوم المرافقين

من خلال حاسبة رسوم المرافقين يمكنك احتساب العديد من الرسوم منها استعلام عن رسوم المرافقين وتجديد الإقامة تحديد رسوم إضافة تابع جديد رسوم الخروج والعودة وكذلك الاستعلام العام عن كم الرسوم المطلوب تسديدها، وذلك من خلال تحديد فئة الاستعلام وتحديد عدد التابعين أو عدد المرافقين وسوف تقوم باحتساب القيمة المطلوبة بكل سهولة.

ماهي الفئات المستثناة من رسوم المرافقين

زوجات المواطنين السعوديين. أبناء المواطنات السعوديات. والدة المواطن السعودي الأرملة التي تكفل نفسها. والدة المواطن السعودي المطلقة التي تكفل نفسها. التابعون والمرافقون المسجلون بنظام “خرج ولم يعد”. المتعاقدون مع الوزارات والمصالح الحكومية. طلبة العلم المكفولون من قبل الجامعات.

حاسبة فاتورة الكهرباء الشهرية

من خلال الموقع تستطيع معرفة قيمة فاتورة استلالك للكهرباء من خلال ادخال بعض البينات الموضحة في الصورة والضغط على احتساب سوف يظهر قيمة استهلاكك وقيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

وبذلك تكون الحاسبة قد أعطت نتائج عن القيمة التي يجب أن تسدد بطرق التسديد المعروفة.