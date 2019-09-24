رابط الإستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1441 برقم…

ننفرد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية تفاصيل جديدة حول المساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، حيث نحرص متابعينا الكرام على تقديم أفضل محتوى حصري ومميز لزوارنا الكرام بدولة المملكة، هذا وقد ازدادت عمليات البحث في الفترة الحالية حول توقيت إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، الأمر الذي أصبح الشغل الشاغل لدى المواطنين في دولة المملكة، حيث انتشرت العديد من الوسوم والمطالب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن يتم صرف المقطوعة خلال الأيام القليلة القادمة.

المساعدة المقطوعة

تقوم دولة المملكة بتقديم المساعدات المالية والنقدية لذوي الإحتياجات الخاصة المادية وقد أقرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعي ” المساعدة المقطوعة” من اجل المساعدة المالية والنقدية، وتقليل الأثار المترتبة على غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار والقيام بالإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، من أجل تحسين المستوى الاقتصادي والمالي في المملكة، هذا ويتم صرف المساعدة المالية للأرامل والعجزة وأصحاب الدخل المحدود والأسر التى لا دخل لها.

موعد إيداع الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة

لم تحدد وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موعداً رسمياً من أجل إيداع المقطوعة في حسابات المستفيدين من مقطوعة الضمان الإجتماعي، وقد أكدت الوزارة على انه يجب عدم أخذ الأخبار التي تتناقلها المواقع الإخبارية والحسابات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف المقطوعة خلال الأيام القليلة القادمة.

الإستعلام وفحص توقيت إيداع المقطوعة في الضمان

صممت وزارة العمل موقعاً إلكترونياً من أجل الاستعلام والتسجيل من أجل الاستفادة من المساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وذلك من باب التسهيل والتيسير على المواطنين في المملكة خدمة الاستعلام والتسجيل في الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط التالي الضمان