735 شابا يصنعون لوحة وطنية في ماراثون مسك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

بمشاركة 735 شابا نظم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية»، بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة الـ 89، ماراثون مسك للدراجات الهوائية شمال الرياض على مسافة طولها 20 كلم.

ويسعى مركز مبادرات مسك من تنظيم ماراثون الدراجات الهوائية إلى المساهمة في نشر ثقافة ممارسة الرياضات المجتمعية، وتعزيز ممارستها من أجل صحة الأفراد، إلى جانب ما يشكله الماراثون من لوحة وطنية تعكس الولاء والانتماء لهذا الوطن الكبير، حيث عبر المشاركون في الماراثون عن فرحتهم باليوم الوطني حاملين الأعلام والشعارات الوطنية خلال مسيرتهم.

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وأقام مركز المبادرات ممثلا في مبادرة التواصل المجتمعي قبل إطلاق الماراثون، ورشة عمل مبسطة حول أهمية وفوائد ممارسة الرياضة، للمساهمة في إيجاد وعي مجتمعي لدى مختلف الشرائح بأهمية إقامة الأنشطة الرياضية الجماعية.

كما شهدت الورشة تزويد المشاركين بمعلومات ونصائح خاصة بالماراثون الذي انطلق بقيادة 45 قائدا، يتبع كل واحد منهم مجموعة من المشاركين، حيث حمل الجميع إسوارات مرقمة حسب كل مجموعة، بحيث يسير الجميع بشكل انسيابي وآمن.

ويحرص مركز المبادرات على أن تتواكب مبادرة ماراثون الدراجات الهوائية مع رؤية المملكة 2030، التي لم تغفل أهمية ممارسة الرياضات ذات الفعالية، بما يسهم في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط صحي وحيوي.

وتختص مبادرة التواصل المجتمعي بتنظيم وإطلاق منصات اجتماعية متعددة، مثل مبادرة حكايا مسك وجدة التاريخية وعوالمنا الخاصة بالأطفال وغيرها، من أجل تحفيز أبناء وبنات المجتمع لإطلاق طاقاتهم وزيادة الثقة بمواهبهم، حيث إن هذه المنصات تتيح فرصة التمكين أيضا للمبدعين عبر استعراض أعمالهم وإنجازاتهم أمام أبناء جيلهم ومن يزور هذه المنصات من المهتمين الذين يجدون في المشاركين فرصا لتطوير أعمالهم وبناء شراكات وتنمية للمشاريع الصغيرة عبر رأس المال البشري الذي يعتمد على الأفكار والقدرات التي يحظى بها الشباب والشابات السعوديين، فضلا عما تقدمه هذه المنصات من فرص تطوعية تهدف من خلالها إلى تنمية الوعي بأهمية العمل التطوعي في المجتمع.