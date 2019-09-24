الدولة تتحمل المقابل المالي لوافدي المنشآت الصناعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي رأسها في قصر السلام بجدة أمس، أن المملكة وبمناسبة يومها الوطني الـ89، تعتز وبكل فخر بما أعلنه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، من توحيد المملكة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده -رحمهم الله- وبتكاتف أبناء الوطن، حيث أصبحنا نفتخر ونعتز بلحمة ووحدة وطنية ومكانة دولية مميزة.

كما وافق مجلس الوزراء على نظام الشركات المهنية والاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، ومبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات وطرح خمسة مشاريع تجريبية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في أربع مناطق.

وحدة وطنية

واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس، بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة وما تشهده من أمن وأمان ورخاء وتطور كبير في جميع مناحي الحياة مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقال الملك سلمان «إن المملكة وبمناسبة يومها الوطني التاسع والثمانين الذي صادف هذا العام الرابع والعشرين من الشهر المحرم 1441هـ الأول من الميزان، تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، من توحيد المملكة العربية السعودية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده -رحمهم الله- وبتكاتف أبناء الوطن، حيث أصبحنا -ولله الحمد- نفتخر ونعتز بلحمة ووحدة وطنية ومكانة دولية مميزة، ونشكر بهذه المناسبة قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة وجميع مسؤولي ومواطني المملكة، على ما عبروا عنه من مشاعر وتهان بهذه المناسبة، سائلين الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه لتبقى المملكة حصنا حصينا لخدمة الإسلام والمسلمين وعمارة الحرمين الشريفين وخدمتهما، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الحق، والإسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم».

استقبالات ومباحثات

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج استقباله لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ونتائج استقباله رئيس وزراء باكستان عمران خان، معبرا عن شكره وتقديره لهم على إدانتهم للأعمال الإجرامية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو، والتي تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات سوق النفط العالمية.

كفاءة أرامكو

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن مجلس الوزراء، قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة لما كانت عليه بفضل الله تعالى ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة أرامكو السعودية لتجاوز آثار العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص، منوها بسرعة استجابة شركة أرامكو وتفعيل نظام الطوارئ وكفاءة وتفاني العاملين فيها من مواطنين ومقيمين مما كان له الدور الكبير في تجاوز الأزمة.

التخريب الإيراني

واستعرض المجلس جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها، مؤكدا أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية، مشيرا إلى أن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، واستخدام أسلحة إيرانية فيه يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وعدوانا غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي.

الملاحة البحرية

وأكد المجلس أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

العراق وأفغانستان

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت حافلة ركاب في محافظة كربلاء بالعراق، وتجمعا انتخابيا للرئيس الأفغاني، وقاعدة للجيش في كابول، مؤكدا تضامن المملكة مع جمهوريتي العراق وأفغانستان، ووقوفها إلى جانبهما ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، كما قدم العزاء لحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، ولأسر الضحايا مع التمنيات للمصابين بعاجل الشفاء.

القرارات

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أولا: تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومتي المملكة وإندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والصين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشاريع مذكرات تفاهم في المجالات الثقافية والصحية والتأمين والاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل الأخبار والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية والأمن السيبراني.

رابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في كوريا للتعاون المشترك في مجال الإشراف على المؤسسات المالية.

خامسا: تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ودار الكتب الوطنية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسا: تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة ومؤسسة الأرشيف الوطني في تونس في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعا: تتحمل الدولة -لمدة خمس سنوات- المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1 ـ أ) و (2 ـ أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارا من 1 / 10 / 2019.

ثامنا: إضافة محافظ محافظة حفر الباطن إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية.

تاسعا: الموافقة على نظام الشركات المهنية.

عاشرا: الموافقة على ترتيبات تتعلق بعد الاطلاع بالتخصيص في قطاع البلديات من بينها:

1 ـ الموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى.

2 ـ طرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات.

3 ـ طرح خمسة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات.

4 ـ طرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.

الحادي عشر: تعيين سلمان الدوسري، ومحمد الحارثي، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

الثاني عشر: تعيين الدكتور فهد آل عقران وعضوان الأحمري، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية.

الثالث عشر: الموافقة على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

الرابع عشر: ترقية المهندس فؤاد الملحم إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة الأحساء.