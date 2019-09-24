مبتعثو خبرات يحتفلون بيوم الوطن في ملبورن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

احتفل مبتعثو ومبتعثات البرنامج النوعي للتطوير المهني «خبرات» في نسخته الثالثة بجامعة موناش في أستراليا باليوم الوطني الـ89 تحت شعار «همة حتى القمة»، وسط حضور كبير من قبل منسوبي الجامعة الأسترالية والعديد من طلابها من مختلف الجنسيات وكذلك المبتعثين والمبتعثات السعوديين وأطفالهم.

وحرصت اللجنة المنظمة على إقامة هذه الاحتفالية لاستحضار قيم المملكة ومنجزاتها وإبراز القفزات التنموية سيما في مجال التعليم ومحاولة نقل صورة عن أبرز التجارب والاستراتيجيات التعليمية السعودية للراغبين في التعرف والاطلاع على واقع التعليم في المملكة العربية السعودية، وكذلك تعريف المقيمين والمواطنين في أستراليا على إنجازات المملكة ورؤيتها وتراثها.

كما تمت دعوة العديد من المدارس الحكومية الأسترالية، وكذلك منسوبي جامعة موناش للتعرف على اليوم الوطني السعودي، حيث حرصت اللجنة المنظمة على أن تكون الدعوة عامة لجميع المبتعثين والمبتعثات بملبورن وأطفالهم بتوصيات من الملحقية الثقافية بأستراليا، ليكون فرصة سانحة لكافة السعوديين في ملبورن بالاحتفال بيوم الوطن.