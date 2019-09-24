أبناء الشهداء يتوشحون اللباس العسكري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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شارك عدد من أبناء شهداء الوطن بمنطقة تبوك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمنطقة احتفاءه باليوم الوطني الـ 89 «همة حتى القمة».
وتقدم أبناء الشهداء الاحتفال متوشحين باللباس العسكري لجنودنا البواسل، وسط تفاعل كبير من المسافرين والأهالي الذين اكتظت بهم جنبات واجهة المطار الحاضنة لفعاليات يوم الوطن 89.
وعبر أبناء ذوي الشهداء عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه المناسبة التي تخلد في النفوس ذكرى من ضحوا بأنفسهم وأموالهم وبذلوا الغالي والنفيس من أجل الدين والوطن والمليك، مشيرين إلى أن لمناسبة اليوم الوطني طعما خاصا وفرحة لا توصف.
وأشاروا إلى أنهم يفخرون بما قدمه شهداؤهم من جهود وتضحيات من أجل الدفاع عن الدين والوطن الذين نالوا شرفها جميعا، مؤكدين أن الوطن غال يرخص من أجله كل نفيس.
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